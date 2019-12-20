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حوادث

ضبط 4090 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لضبط المخالفات في الطرق والميادين، والحد من وقوع الحوادث، أسفرت عن ضبط 4090 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

من بين المخالفات ضبط 2118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و159 مخالفة السير دون ترخيص "قيادة وتسيير"، و8 دراجات نارية مخالفة، و30 مخالفة شروط الترخيص، و35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

واتخذت وزارة الداخلي، الإجراءات القانونية مع المخالفين، تنفيذا لاستراتيجيتها بشأن تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة، وتحقيق الانضباط المرورى.

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