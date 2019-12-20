ضبط شخصين تعديا بالضرب على آخر لإجباره على توقيع إيصال أمانة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، لقيامهما بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بالبساتين، وإجباره على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء على مشغولات ذهبية من مسكنه.



ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بمنطقة زهراء المعادي بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بمسكنه فوجئ بحضور 3 أشخاص قاموا بالتعدى عليه بالضرب وإصابته بكدمة بالوجه، وأجبروه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، واستولوا على كمية من المشغولات ذهبية وهربوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار وسلاح أبيض"مطواة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعللوا حيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، كما أرشدوا عن المسروقات وإيصال الأمانة بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.