ضبط 401 طن من الأسمدة الزراعية المغشوشة في المنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصة.



أسفرت عن ضبط 3 شركات ومصنع ومخزن لبيع وتداول الأسمدة الزراعية، بإجمالي مضبوطات بلغت حوالى 401 طن من الأسمدة الزراعية المغشوشة- المقلدة- مجهولة المصدر- دون ترخيص- منتهية الصلاحية- دون بيانات- غير مسجلة بالجهات المخصصة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، لاسيما الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.