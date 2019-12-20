ترامب يواجه العزل على الأرض.. و"ينتصر" فى الفضاء

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطر "العزل"، بعد تصويت مجلس النواب لصالح عزله عن السلطة، حققت إدارة الرئيس انتصارًا باعتماد أول هيئة عسكرية جديدة في البلاد منذ أكثر من 70 عامًا، وهي "قوة الفضاء".



وبالتوقيع على "قانون التفويض الوطني للدفاع" لعام 2020 الذي يشمل قوة الفضاء، يستطيع ترامب إعلان فوزه، الجمعة، بأحد أهم أولويات الأمن القومي، بعد يومين فقط من قرار عزله من جانب مجلس النواب الأمريكي.



وتأتي الخطوة ضمن حزمة الإنفاق الحكومي البالغة 1.4 تريليون دولار، من بينها موازنة وزارة الدفاع "البنتاجون" التي توفر قدرًا ثابتًا من التمويل لسياج ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".



"قوة الفضاء" كانت بمثابة قضية تغنى بها ترامب خلال فعالياته السياسية، لكن الجيش يعتبرها تأكيدًا على الحاجة لتنظيم أكثر فعالية للدفاع عن المصالح الأمريكية في الفضاء، خاصة الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الملاحة والاتصالات.



وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن قوة الفضاء لا تهدف إلى نشر قوات قتالية في الفضاء، فقد أصبح الفضاء أكثر أهمية للاقتصاد الأمريكي وللحياة اليومية، فعلى سبيل المثال يوفر "نظام التموضع العالمي" خدمات ملاحية للجيش والمدنيين.



يشار إلى أنه يوجد نحو 20 قمرًا اصطناعيًا مداريًا يديرها الجناح الفضائي الخمسون، من مركز العمليات في قاعدة شريفر الجوية بولاية كولورادو.