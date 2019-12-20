-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يواجه العزل على الأرض.. و"ينتصر" فى الفضاء

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:25 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطر "العزل"، بعد تصويت مجلس النواب لصالح عزله عن السلطة، حققت إدارة الرئيس انتصارًا باعتماد أول هيئة عسكرية جديدة في البلاد منذ أكثر من 70 عامًا، وهي "قوة الفضاء".

وبالتوقيع على "قانون التفويض الوطني للدفاع" لعام 2020 الذي يشمل قوة الفضاء، يستطيع ترامب إعلان فوزه، الجمعة، بأحد أهم أولويات الأمن القومي، بعد يومين فقط من قرار عزله من جانب مجلس النواب الأمريكي.

وتأتي الخطوة ضمن حزمة الإنفاق الحكومي البالغة 1.4 تريليون دولار، من بينها موازنة وزارة الدفاع "البنتاجون" التي توفر قدرًا ثابتًا من التمويل لسياج ترامب الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حسبما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

"قوة الفضاء" كانت بمثابة قضية تغنى بها ترامب خلال فعالياته السياسية، لكن الجيش يعتبرها تأكيدًا على الحاجة لتنظيم أكثر فعالية للدفاع عن المصالح الأمريكية في الفضاء، خاصة الأقمار الاصطناعية المستخدمة في الملاحة والاتصالات.

وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن قوة الفضاء لا تهدف إلى نشر قوات قتالية في الفضاء، فقد أصبح الفضاء أكثر أهمية للاقتصاد الأمريكي وللحياة اليومية، فعلى سبيل المثال يوفر "نظام التموضع العالمي" خدمات ملاحية للجيش والمدنيين.

يشار إلى أنه يوجد نحو 20 قمرًا اصطناعيًا مداريًا يديرها الجناح الفضائي الخمسون، من مركز العمليات في قاعدة شريفر الجوية بولاية كولورادو.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

التحقيق مع ضابط كويتي لاتهامه بالاعتداء على مصري في مسكنه

القوى العاملة تنفى بيع شركة مصر للغزل : معدات قديمة تعمل منذ 1958

حقيقة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصا دوائية مسرطنة

نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

منوعات

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

كشكول

أول تعليق لجامعة طنطا على تلوث مياه المُدن الجامعية (فيديو)

ولي أمر تستغيث بـ"السيسي":"بنتي حالتها خطيرة ولا أعرف وسيلة لإنقاذها"

ننشر استعدادات جامعة المنيا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"الجيزة" تعتمد جدول امتحانات الإعدادية

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

تكريم "نوار" ومعرض تشكيلي وفنون شعبية في ختام "الأقصر للتصوير"

قصة الحاج حنفي وعفريت الليل أبو بسبع رجلين في "حرافيش القاهرة"

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك