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حوادث

كشف غموض واقعة العثور على جثة طالب بالدقهلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:23 م
مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة طالب بالدقهلية، وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة (طالب - مُقيم بدائرة المركز) على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله بالدراجة النارية الخاصة به "بدون لوحات معدنية" متوجهًا لقرية الجلاوينة بدائرة المركز، لشراء بعض المستلزمات والعثور على جثته بدون الدراجة وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عامل مُقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، حيث استقل الدراجة خلف المجنى عليه بدعوى الذهاب معه لشراء بعض المستلزمات، وحال توجههما غافله وقام بكتم أنفاسه فأودى بحياته، وعقب ذلك استولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول، وبإرشاده تم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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