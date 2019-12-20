بسبب خلافات الجيرة.. أمن القاهر يضبط طرفي مشاجرة بالسيدة زينب

تمكن ضباط قسم شرطة السيدة زينب، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة، أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص؛ بسبب خلافات الجيرة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبعد الفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم طرف أول 6 أشخاص -أحدهم متوفى- بحوزة اثنين منهم سلاح أبيض "سنجة"، وعصا خشبية.



وطرف ثان 6 أشخاص - أحدهم مصاب، وله معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، بحوزة اثنين منهم 2 سلاح أبيض "مطواة".



وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، تعدوا على أثرها على بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص بالطرف الأول.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء، والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبعد مواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.