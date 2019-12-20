إصابة 4 عسكريين في كورنيش المزرعة بمواجهة مع مناصري الحريري

اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، بين المتظاهرين وقوات الجيش اللبناني بمنطقة كورنيش المزرعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأصيب 4 عسكريين بمواجهة مع مناصري الحريري، وفقًا لنبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث".



وطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، اليوم الجمعة، من مناصريه الانسحاب من الشوارع وفتح الطرقات.



وأفاد الجيش اللبناني بأنه يحاول فض تظاهرات لمناصري "الحريري"، وفتح طرقات كورنيش المزرعة في بيروت.



من جانبه، علق "دياب" على الاحتجاجات الموجودة في الشارع اللبناني، اعتراضًا على تكليفه، مؤكدًا أن مطالب ​المتظاهرين​ محقة وأنه متفهم وجعهم، ودعا "دياب" المتظاهرين إلى اعطائه فرصة حتى تأليف حكومة استثنائية، وفقًا لموقع "النشرة" اللبناني.



يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان قد كلف، أمس الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفًا للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتًا لصالح دياب.