ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو

قال البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، إن فائض ميزان المعاملات الجارية المُعدل في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة زاد إلى 32.4 مليار يورو (36 مليار دولار) في أكتوبر من 28.2 مليار يورو قبل شهر.



وأضاف المركزي أنه في اثني عشر شهرا حتى أكتوبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.2% في الاثني عشر شهرا السابقة.



ويرجع الانخفاض على مدى 12 شهرا إلى تراجع فائض قطاع الخدمات، بينما زاد الفائض التجاري نوعا ما.