ضبط عناصر دعم للجماعات الإرهابية في الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بولاية أم البواقي، شمال شرقي البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس بولاية أم البواقي، عنصر دعم للجماعات الإرهابية.



وأضاف البيان أن قوات الجيش ضبطت بولاية النعامة شمال غرب، تاجري مخدرات و87.5 كيلو جرام من المخدرات، مشيرًا إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت 15 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بولايتي تلمسان شمال غرب، وبشار جنوب غرب.