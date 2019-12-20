شاهد.. أمير كرارة بملابس الإحرام

يتواجد النجم أمير كرارة هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية؛ لحضوره فعاليات "ميدل بيست"، والتي تواجد فيها كبار نجوم الوطن العربي، إلا أنه حرص على أداء مناسك العمرة.



ونشر كرارة، صورة له خلال تواجده أمام الكعبة، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث ظهر مرتديًا ملابس الإحرام، وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله".



جدير بالذكر أن كرارة بدأ في تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، بمنطقة الأردنية في العاشر من رمضان.



ويُجسد الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار، الدور البطولي للشهيد البطل أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، وقد بدأ فريق العمل التصوير يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر.