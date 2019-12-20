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رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد كنائس الشرق الأوسط

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:13 م
جريدة الدستور
ماريان رسمى
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صباح اليوم، الجمعة، الدكتورة ثريا بشعلاني، أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، في مقر الهيئة القبطية الإنجيلية.

وشارك بالزيارة، الوفد المرافق للدكتورة ثريا بشعلانى؛ الأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري للمجلس، والأب غابريال هاشم، مدير دائرة الشئون اللاهوتية والعلاقات المسكونية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

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