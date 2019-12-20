-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار نفط الخليج.. "السعودى الخفيف" بـ69.25 دولار للبرميل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:10 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
طباعة
ارتفعت أسعار النفط بالنسبة للدول الخليجية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم تعرض أسعار برنت للتقلبات خلال الفترة الماضية؛ بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة، إضافة إلى قرارات أوبك بخفض الإنتاج.

تعمل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، على إحداث توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط، من خلال اتخاذ قرارات جماعية، إما بخفض الإنتاج أو زيادته.

وتنشر «الدستور»، أسعار خامات النفط العالمية، وفقًا لآخر تحديث في البورصات العالمية، وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 69.25 دولار للبرميل، والنفط السعودي الثقيل 65.40 دولار للبرميل، بينما سجل سعر النفط الجزائري مزيج سهران 68.30 دولار للبرميل، وسعر النفط الإماراتي مزيج مربان 68.52 دولار للبرميل.

وسجل سعر النفط الكويتي 67.50 دولار للبرميل، وسعر النفط العماني 67.12 دولار للبرميل، وبلغ سعر نفط البصرة الخفيف 71.95 دولار للبرميل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

منذ حوالي 17 ساعة

عزت العلايلي ودنيا سمير غانم وإيمي والنجوم في حفل الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

دراسة: الأطعمة المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكري

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الرئيس نيوز

التحقيق مع ضابط كويتي لاتهامه بالاعتداء على مصري في مسكنه

القوى العاملة تنفى بيع شركة مصر للغزل : معدات قديمة تعمل منذ 1958

حقيقة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصا دوائية مسرطنة

نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

منوعات

7 عادات تحمي الشعر من السقوط في الشتاء

الفضائح الجنسية تلاحق المخرج الشهير هارفي وينشتاين

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

كشكول

ولي أمر تستغيث بـ"السيسي":"بنتي حالتها خطيرة ولا أعرف وسيلة لإنقاذها"

ننشر استعدادات جامعة المنيا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

"الجيزة" تعتمد جدول امتحانات الإعدادية

بالأسماء.. انطلاق الدورة التأهيلية الثالثة لمُعلمي التربية الدينية غداً

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

تكريم "نوار" ومعرض تشكيلي وفنون شعبية في ختام "الأقصر للتصوير"

قصة الحاج حنفي وعفريت الليل أبو بسبع رجلين في "حرافيش القاهرة"

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

صفحتنا ع الفيس بوك