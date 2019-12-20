تعليمات المعاهد الأزهرية قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:10 م
أميرة العنانيطباعة
تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية لطلاب الأزهر، يوم الاثنين المقبل، يعقبها بدء امتحانات مختلف المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات التي تخص العملية التعليمية وهي:
1- تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.
2- تقييمات الصف الأول والثانى شفوي فقط وتستمر الدراسة حتى الانتهاء من الخطة الموضوعة.
3- امتحان الصف الثالث والرابع والخامس تحريري.
4- التصحيح بعد انتهاء اللجان.
5- ممنوع تناول المشروبات داخل اللجان.
6- ممنوع تناول الطعام داخل لجان الامتحان.
7- ممنوع استخدام المحمول في اللجان.
8- ممنوع التدخين نهائيا داخل المعاهد.
9- مصرح لشيخ المعهد فقط استخدام المحمول.
10- مسموح بتناول المياه فقط داخل اللجان.
11- تختم ورقة الأسئلة 3 أختام قبل تسليمها للطالب.
12- كل طالب يكتب اسمه على ورقة الأسئلة.
11- المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.
13- المراجع العددي غير المراجع الفنى.
14- التصحيح أولًا بأول ولا يؤجل تصحيح للغد.
15- غير مصرح للطالب الكتابة بغير القلم الجاف الأزرق.
16- الغش وتسهيل الغش يوقعك تحت طائلة قانون العقوبات المصري بالحبس سنتين والغرامة.
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات التي تخص العملية التعليمية وهي:
1- تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعة 8 صباحًا.
2- تقييمات الصف الأول والثانى شفوي فقط وتستمر الدراسة حتى الانتهاء من الخطة الموضوعة.
3- امتحان الصف الثالث والرابع والخامس تحريري.
4- التصحيح بعد انتهاء اللجان.
5- ممنوع تناول المشروبات داخل اللجان.
6- ممنوع تناول الطعام داخل لجان الامتحان.
7- ممنوع استخدام المحمول في اللجان.
8- ممنوع التدخين نهائيا داخل المعاهد.
9- مصرح لشيخ المعهد فقط استخدام المحمول.
10- مسموح بتناول المياه فقط داخل اللجان.
11- تختم ورقة الأسئلة 3 أختام قبل تسليمها للطالب.
12- كل طالب يكتب اسمه على ورقة الأسئلة.
11- المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.
13- المراجع العددي غير المراجع الفنى.
14- التصحيح أولًا بأول ولا يؤجل تصحيح للغد.
15- غير مصرح للطالب الكتابة بغير القلم الجاف الأزرق.
16- الغش وتسهيل الغش يوقعك تحت طائلة قانون العقوبات المصري بالحبس سنتين والغرامة.