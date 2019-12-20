أمن سوهاج تنجح في الصلح بين عائلتين بالعسيرات

نجحت مديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين، بدائرة مركز شرطة العسيرات، في النزاع القائم بينهما، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.



تم التوفيق والصلح بين الأطراف وأقروا جميعا بالصلح النهائي، وقد أشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة؛ لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإنهاء الخصومات الثأرية، وإتمام الصلح في النزاعات القائمة بين العائلات منعا لتطورها.