قرقاش: لا نهضة للعالم الإسلامي بدون الأزهر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة أن العالم الإسلامي لا يمكنه النهوض بدون الحضور العربي وبغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف.



وتساءل قرقاش- في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "هل بالإمكان أن ينهض العالم الإسلامي بغياب الحضور العربي؟ وهل ينهض بغياب بلاد الحرمين الشريفين والأزهر الشريف؟".



وتابع قائلًا: "الإجابة الواضحة هي النفي، فالاستقطاب والتفريق والتحزب لم يكن أبدًا الحل ولن يكون".



وكان قرقاش قد غرد في وقت سابق مؤكدًا أن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله، معتبرًا أن سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة، الإجماع ووحدة الكلمة.