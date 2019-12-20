ضبط شخص يروج أدوية مجهولة المصدر على فيسبوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لترويجه سلع مجهولة المصدر عبر شبكة الإنترنت للنصب والاحتيال على المواطنين.



رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشر أحد الأشخاص- عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين آخرين للاتفاق على بيع الأدوية المهربة.



كما تم ضبط 386 حقنة هرمونية - عدد 750 زجاجة وعبوة تحتوي على بودرة "مجهولة المصدر"- شيكارة مفتوحة مدون عليها بودرة كاكاو "مجهولة المصدر" - ماكينة تغليف - ميزان كبير الحجم - كمية من العبوات الفارغة المعدة للتعبئة، وبفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن منشطات وهرمونات وبروتينات ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالجهات المخصصة.



بمواجهة المتهم المذكور، اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع المكملات الغذائية للراغبين بغرض الاستفادة ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.