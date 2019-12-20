اعتقال إرهابي متورط بإطلاق صواريخ على معسكرات بالأنبار

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابي متورط بإطلاق صواريخ على معسكرات في محافظة الأنبار.



وقال الجهاز في بيان أوردته قناة "السومرية": "بإسناد قوات التحالف يلقي القبض على إرهابي متورط بإطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار".



وكان عضو مجلس الأنبار فرحان الدليمي أفاد، في وقت سابق، بأن مجموعات صغيرة من خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي تختبئ في منطقة وادي حوران غرب المحافظة، لافتًا إلى أنهم من أبرز المطلوبين للقوات الأمنية، بتهم تتعلق بمهاجمة القوات الأمنية والمدنيين.