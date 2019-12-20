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عالم

دبلوماسية أمريكية: واشنطن ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذريًا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:05 م
جريدة الدستور
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قالت القائمة بالأعمال الأمريكية في الخرطوم، الين ثوربيرن، إن الولايات المتحدة ترى أن علاقتها مع السودان تغيرت جذريا، عما كانت عليه قبل سبعة أشهر فقط.

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية، في كلمة خلال احتفال بمناسبة الذكرى الأولى للثورة السودانية، إلى أن رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، زار الولايات المتحدة، ووافق البلدان على تبادل السفراء، وبدأت العديد من الشركات الأمريكية العمل في السودان.

ونقلت السفارة الأمريكية عن ثوربيرن قولها: "إن مجموعة أصدقاء السودان يعملون بجدية لإيجاد طرق لدعم السودان، متعهدة بأن تواصل الولايات المتحدة التقدم في توسيع علاقاتها مع السودان".

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