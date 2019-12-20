موسكو تنتظر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:04 م
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تنتظر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية قريبا، مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد لهذه الزيارة.
وأضاف "ريابكوف" اليوم الجمعة: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص، إلى كوريا الشمالية السيد بيجان، ومرءوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".
وأشار "ريابكوف" إلى عدم وجود موعد محدد لهذه الزيارة قائلا: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية السيد بيجان ومرؤوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "نحن ننتظر زيارته لموسكو، ولكن لا توجد تفاصيل محددة الآن حول موعد هذه الزيارة".
وأضاف "ريابكوف" اليوم الجمعة: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص، إلى كوريا الشمالية السيد بيجان، ومرءوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".
وأشار "ريابكوف" إلى عدم وجود موعد محدد لهذه الزيارة قائلا: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية السيد بيجان ومرؤوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".
وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "نحن ننتظر زيارته لموسكو، ولكن لا توجد تفاصيل محددة الآن حول موعد هذه الزيارة".