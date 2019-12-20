موسكو تنتظر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن بلاده تنتظر زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية قريبا، مشيرا إلى عدم وجود موعد محدد لهذه الزيارة.



وأضاف "ريابكوف" اليوم الجمعة: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص، إلى كوريا الشمالية السيد بيجان، ومرءوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".



وأشار "ريابكوف" إلى عدم وجود موعد محدد لهذه الزيارة قائلا: "لدينا اتصال مستمر بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية السيد بيجان ومرؤوسيه المعنيين بموضوع شبه الجزيرة الكورية".



وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "نحن ننتظر زيارته لموسكو، ولكن لا توجد تفاصيل محددة الآن حول موعد هذه الزيارة".