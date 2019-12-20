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محافظات

افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:04 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تشهد محافظة الأقصر، الأحد المقبل، الافتتاح التجريبي لمركز التدريب المهني بالرضوانية، والتابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذي يستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية الممثلة في الخياطة والكهرباء والسباكة، وغيرها من الحرف.

يأتي هذا في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، والتي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجا، وفي ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

وأوضح عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة في الأقصر، أن مركز التدريب المهني بمنطقة الرضوانية كان قد بدأت الأعمال الإنشائية الخاصة به بعام 2006، إلا إن العمل توقف به خلال أحداث 2011، ليُستأنف العمل به مجددًا خلال فترة قريبة، بعدما انتهت جميع الأعمال التجهيزية به.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بالعمل، وتلبية الاحتياجات عن زيادة الطلب علي العمالة المدربة اللازمة للمشروعات الجديدة.

وأضاف أنه سوف يتم افتتاح المركز بشكل تجريبي، ليستهل العمل به بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء الأقصر، ومن المقرر إن يتم التجهز للعديد من الدورات في مجال السباكة والكهرباء تصل لمدة 15 ساعة موزعة على مدار شهر، موضحًا أنه في نهاية الدورة سوف يُمنح المُتدرب شهادة اجتياز للدورة، تُمكنه فيما بعد من اقتحام سوق العمل.

وأشار إلى أن المديرية تعكف على دراسة احتياجات سوق العمل في الأقصر، وعقب الكثير من الدراسات تقرر إقامة دورات لتعلم اللغات الأجنبية والترجمة، وأعمال الخدمات الفندقية، وذلك نظرًا لطبيعة المحافظة السياحية، وإن سوق العمل يتطلب وجود الكثير من الكوادر الشبابية المُهيئة للعمل بالقطاع السياحي.

وأكد على أن الافتتاح الفعّلي لمركز التديب سوف يٌفتتح بـ4 ورش، منها الخراطة والحياكة وصيانة السيارات، إعطائهم شهادات باجتياز الدورة، ومساعدتهم على فتح ورش خاصة بهم، وذلك من خلال التعاون مع صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر
افتتاح تجريبي لمركز التدريب المهني في الأقصر

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