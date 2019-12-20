السندات تقتنص 50.32 % من إجمالي تعاملات البورصة

تراجعت قيم وأحجام التعاملات لدى معاملات الأسبوع المنقضي إلى 7.9 مليار جنيه فقط مقارنة بـ 9.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من الأسبوع الماضي، كما انخفضت أحجام التعاملات إلى 552 مليون ورقة مالية، مقابل 884 مليون ورقة مالية، بإجمالي صفقات بلغت نحو 87 ألف عملية منفذة مقارنة بـ 77 ألف عملية منفذة الأسبوع الماضي.



قالت إدارة البورصة إن سوق الأسهم استحوذت على 49.68 % من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 50.32 %، موضحة أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 62.6 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 24.6 % والعرب على 4.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.