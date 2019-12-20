محمد رمضان يشكر التلفزيون المصرى

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة له من تكريم فضائية النيل للدراما.



وعلق محمد رمضان على الصور، قائلًا: "شكرًا التلفزيون المصري، شكرًا قنوات النيل جائزة أحسن ممثل في دراما 2019 عن دوري في مسلسل# زلزال #ثقة_في_الله_نجاح"، وهنأه متابعيه بالجائزة متمنين له المزيد من النجاح والتألق.



وكان الفنان محمد رمضان، احتفل مؤخرًا ببدء تصوير مسلسله الجديد "البرنس" الذي يشارك به ضمن السباق الرمضاني المقبل، والذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان، خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاء ليسوا جميعًا من أم واحدة.

