مرشح لرئاسة نادي القضاة: الإقبال على التصويت كبير

أبدى المستشار شادي شلبي المرشح على مقعد رئيس نادي قضاة مصر سعادته بتوافد القضاء وأعضاء النيابة على التصويت، ووجه "شلبي" الشكر للصحفيين على التغطية الانتخابية.



وقال شلبي لـ"الدستور" أتوقع أن يكون الإقبال على التصويت كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية للنادى، من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد قادر على التصدي للتحديات ويستطيع تحقيق أحلام القضاة.



يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة ٧٣ مرشحًا، بينهم ٤ يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و٤ آخرون على مقعد المتقاعدين، و١٩ على مقاعد النيابة، و٢٣ على رؤساء المحاكم الابتدائية، و٢٣ على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.