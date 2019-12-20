"حقوق الشباب وواجباتهم" محور خطبة الجمعة في كفر الشيخ

دارت خطبة الجمعة فى مساجد محافظة كفر الشيخ، اليوم، حول موضوع بعنوان "حقوق الشباب وواجباتهم"؛ ضمن الخطبة المُوحدة، حسبما عممتها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.



وقال خطباء المساجد: "إن الشباب في كلِّ زمان ومكان، وفى جميع أدوار التاريخ إلى زماننا هذا عماد أُمة الإسلام وسِرُّ نَهضتها، ومَبعث حضارتها، وحاملُ لوائها ورايتها، وقائدُ مَسيرتها إلى المجد والنصر".



وأضاف الخطباء: "إن فى الشباب قوة دافعة، وعزيمة ماضية، وحركة دائبة، فإن لم تستثمر فيما يعود على الناس بالخير رجعت بالشر على الشباب أنفسهم، وعلى المجتمع بأسره؛ حتى نُقل عن جمع من الصحابة والحكماء قولهم: الشباب شعبة من الجنون".



واستعان الخطباء بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، الدالة على موضوع خطبة الجمعة المُوحدة، مطالبين المصلين بتربية أبنائهم تربية إسلامية صحيحة، حتى يفيدوا مجتمعهم.



ومن جهته، أكد الشيخ سعد إبراهيم الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، لـ"الدستور"، أن الأئمة التزموا بنص الخطبة المُوحدة، والتي تراوحت ما بين 15 و20 دقيقة، كحد أقصى، في معظم مساجد المحافظة.