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محافظات

غدًا.. الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معابد الكرنك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:55 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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تحتفل محافظة الأقصر، غدًا السبت، بتعامد الشمس على معابد الكرنك والتي تحدث 21 ديسمبر من كل عام، تلك الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها والتي تجذب إليها المتهمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، وذلك ما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية، ومن المقرر أن يشهد الاحتفالية عددا من سفراء الدول بالقاهرة، هذا إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يستهل الاحتفال بالظاهرة الفلكية بعرض للتنورة بداخل معابد الكرنك، ومقدمة عرض الصوت والضوء، وموسيقى شروق الشمس أمام معابد الكرنك، ليختتم الاحتفال بالتعامد الفعلي للشمس المعابد.

من جانبه أوضح الباحث أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية في الأقصر، إن ظاهرة تعامد الشمس على المناطق الآثرية في أيام محددة بعينها، تكشف عن مدى براعة المهندس المصري في تحديد أماكن المعابد، كما يؤكد أيضًا براعتهم في علم الفلك، فتعامد الشمس على أجزاء بعينها من المعبد له مدلول ديني لدى المصري القديم.

وأضاف لـ"الدستور" أن ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك تحدث سنويًا يوم 21 من ديسمبر، حيث تدخل الشمس من البوابة الشرقية لمعبد الكرنك وتلقى بشعاعها على المحور الأساسى للمعبد وتدخل إلى قدس الأقداس، وهذا رمز علي العلاقة التي تربط بين الملك الفرعوني والإله أمون، والذي يرمز إليه في الحضارة المصرية القديمة بقرص الشمس، وإن ظاهرة التعامد تستمر على مدار 20 دقيقة متواصلة، ويجذب ذلك النوع من السياحة المهتمين بالسياحة الفلكية من شتى أنحاء العالم، فالظواهر الفلكية حول العالم قليلة للغاية، وبالتالي فإن الفرصة أمام وجود هذا النمط السياحي في مصر كبيرة للغاية، وهناك الكثير من المساعي لإدراجه على قائمة الأنماط السياحية الجديدة في مصر.

وأشار إلى أن فريق الباحثين أستطاعوا رصد 17 ظاهرة فلكية في شتى معابد مصر، وإن الأقصر وحدها تضم نحو 9 مظاهر فلكية على مدار العام، وبالتالي فإن الإقبال على ذلك النمط السياحي سوف يكون مستمرًا على مدار العام، وليس خلال الموسم السياحي الشتوي فقط.

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