رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سنعمل مع الحريري

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، اليوم الجمعة، عقب لقائه برئيس حكومة تيسير الأعمال سعد الحريري: "سنعمل جميعًا كفريق عمل واحد لحل الأمور".



وأضاف: "رئيس حكومة تسيير الأعمال متعاون، والأجواء إيجابية، وسنذهب معًا لدار الفتوى".



وكلف أمس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حسن دياب، برئاسة الوزراء خلفًا للمستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتا لصالح دياب.



وسيجري الحريرى لقاء آخر مع وكيل ​وزارة الخارجية الأمريكية​ للشئون السياسية ​ديفيد هيل، الذي وصل صباح اليوم الأراضي اللبنانية.



وأفادت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، بأن هيل سيؤكد خلال زيارته التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع الدولة اللبنانية، وسيشجع القادة السياسيين في لبنان على التزام الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وآمن.