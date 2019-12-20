استئناف التصويت بانتخابات القضاة عقب أداء صلاة الجمعة

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، التصويت فى الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادى على 17 مقعد رئيس و16 عضوًا فى مجلس الإدارة، التى تقام فى بهو دار القضاء العالى.



وكانت اللجنة أغلقت باب التصويت لمدة ساعة ونصف الساعة لبعد صلاة الجمعة.



كانت أعمال الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، التى تتضمن انتخابات مجلس إدارة النادى، قد انطلقت صباح اليوم الجمعة.



وتجرى عملية التصويت فى الانتخابات من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء، أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشارى النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.