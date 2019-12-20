"الطماوي" يلتقي تنفيذي القاهرة لبحث مشاكل المواطنين

التقى النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن دائرة شبرا وروض الفرج، حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وذلك بحضور عدد من نواب دوائر المنطقة الشمالية لبحث الطلبات العامة المقدمة من النواب.



وشارك في اللقاء أيمن ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بشبرا، وتناول اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع بمراحل تطوير المناطق المدرجة في خطة تطوير العشوائيات في شبرا وروض الفرج، وسرعة تنفيذ الموافقة بتركيب الإشارة الإلكترونية المراقبة بالكاميرات بتقاطع شارع الترعة البولاقية مع شارع المستشفى بشبرا.



كما تناول اللقاء سرعة تنفيذ الموافقة بضم طابق بمستشفى روض الفرج لمركز الكلى، ومعالجة مشاكل الإنارة واللمبات بروض الفرج وشبرا، وكذلك متابعة تنفيذ الموافقة الصادرة بتاريخ 28 فبراير 2016 بإنشاء قسم المخ والأعصاب بمستشفى شبرا العام وزيادة أسرة الرعاية الحرجة.