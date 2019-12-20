عون يبحث مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأوضاع في البلاد

التقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، قبل قليل، فى قصر بعبدا، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السفير ديفيد هيل.



وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.



وكان هيل وصل صباح اليوم إلى الأراضى اللبنانية، حاملا معه تأكيد بلاده على التزامها بشراكتها مع الدولة اللبنانية، بجانب تشجيع القادة السياسيين في لبنان، على التزام الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وامن.



كما سيلتقى هيل خلال زيارته للبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريرى، ظهر اليوم، بقصر الوسط بالعاصمة بيروت.



من جانب آخر، بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، مع قائد القوات الدولية لليونفيل استيفانو ديل كول، الأوضاع على الحدود الجنوبية، وآلية عمل اليونيفل.