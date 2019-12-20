"دعم الإنسان".. كيف قدمت الدولة تسهيلات لتوفير الخدمات للمواطنين (إنفوجراف)

تستطيع أن تتبين مدى مؤشرات استجابة الدول والحكومات لحاجات مواطنيها، من خلال الرصد العشوائي لمعدلات إنفاقها، والتماس هذه النفقات من خلال واقع ملموس على الأرض، يظهر عن طريق تقديم سلع وخدمات للمواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم، والتي من شأنها تخفيف العبء على كاهلهم وإشعارهم بأنهم يخطون خطوات نحو مستقبل أفضل.



وفي بيان أصدرته وزارة المالية عن معدلات إنفاق الوزارة خلال شهر نوفمبر، تبين حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ والذي بها يضمن قدرتها على الوفاء بكافة هذه الخدمات والالتزامات، وتوفيرها للمواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فجاء هذا على لسان وزير المالية الدكتور محمد المعيط الذي أكد أن الوزارة تسعى لتلقي طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية، كما تحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ حتى ينتج عن ذلك الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.



وقد وضحت مظاهر توفير السيولة المالية في مجال التموين والنقل، وكذلك في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الاتاحات العاجلة التي وفرتها الحكومة خلال شهر نوفمبر الماضي، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي بلغت قيمتها 4.6 مليار جنيه، وذلك حسب ما جاء في بيان وزارة المالية، الأمر الذي جعل هذه القطاعات تستطيع الالتزام بمسئولياتها السلعية والخدمية أمام المواطنين بالشكل، الذى يساعد في تخفيف الأعباء عنهم خاصة محدودي الدخل منهم، وذلك جميعه في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة؛ لتوفير السلع الاساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.



كما أوضح البيان أيضًا، أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، والتي تمثلت في قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ 983،4 مليون دولار لشراء 4245 ألف طن قمح مستورد.



وعلى أرض الواقع تواصلت "الدستور" مع بعض المواطنين الذين شعروا بقيمة وأهمية الإنفاق الذي وفرته الدولة لهم، حتى تفي بالتزامات نحوهم، لم يكونوا حاصلين عليها بالماضي، والتي خففت الكثير من ضغوط صعبة للحياة كانوا يعانونها.



"حياة السيد"، 35 عامًا، حي دار السلام، القاهرة، قالت: "بطاقات التموين والخبز نعمة أشكر ربي عليها ليل نهار"، وأوضحت أهمية حصولها على بطاقة تموينية، والتي جعلتها تضمن توفير أهم السلع الغذائية التي تحتاجها هي طوال الشهر، بحيث لا يتبقى سوى شراء بعض السلع البسيطة، خلال الشهر فقط، مما وفر عليها الكثير من النقود التي كانت تنفقها قبل حصولها على هذه البطاقة.



كذلك وصفت "حياة" الحال نفسه مع بطاقة الخبز قائلة: "العيش ده كان ميزانية لوحده" إلا أنه، ومع توفير الخبز المدعم فقد أتيح للمواطن البسيط توفير زاده الرئيسي دون عبء مادي كبير على الإطلاق،

مضيفة أن الدولة تظهر يومًا بعد يوم أنها مع المواطن وتشعر به وتلبي احتياجاته.



وفي مجال النقل وفرت الدولة كذلك 47،8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و81،4 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الإنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، أما لشركة مياه الشرب الصرف الصحي، فقدمت الحكومة 62،5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تحت حساب دعم المياه.



"أروى محسن "، طالبة بالفرقة الأولى كلية الآداب، تقول لـ"الدستور" أنها تشعر بقيمة الدعم المقدم من الدولة في العديد من المظاهر، ولكن على وجه الخصوص فهي تلمسه من خلال "اشتراك المترو"، الذي تستخرجه لكونها طالبة حتى تستطيع الذهاب من وإلى جامعتها، فهي تقطن منطقة "عزبة النخل"، وتدرس بجامعة القاهرة، والمترو هو الوسيلة الأيسر لها قائلة: "نظرًا لكون اشتراك المترو مدعم للطلبة فهو يوفر على أسرتي الكثير من المصروفات، التي كانت تنفق على المواصلات وحدها، مما يرفع عن كاهل الأسرة الكثير من الأعباء الناتجة عن دراستي".



نالت كذلك كل من فئات المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، اهتمام الدولة من خلال ما ظهر من تقديم الدعم لهم، والذي بلغ 59 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي الخاص بهم خلال شهر نوفمبر الماضي.



كما لم تنسى الدولة دور الإعلام وأهميته، والتزامها نحو العاملين بالهيئة الوطنية وأتاحت 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ وذلك حتى يمكن الوفاء بالتزامات المالية نحو العاملين، كما وفرت الدولة كذلك 2،57 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة، وصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء.



أما في مجال الصناعة الوطنية قدمت الحكومة 195،5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج؛ وذلك لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين.