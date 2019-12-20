القبض على مدير مركز شباب بدمياط بسبب منشور على الفيسبوك

تمكنت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد أمين أبوالعز رئيس مباحث كفر سعد بدمياط، من إلقاء القبض على "بشير، ا، ا" مدير مركز شباب بإحدى قرى مركز كفر سعد، وذلك على خلفية محضر سب وقذف على صفحات التواصل الاجتماعي حمل رقم 5364 لسنة 2019 إداري كفر سعد والمقدم من عزيرة ا، ا موظفة بمجلس مدينة كفر سعد، تتهمه بسبها وقذفها والتشهير بها على صفحات التواصل الاجتماعي.



وعند سماع أقواله تبين وجود خلافات بينه وبينها، حيث توسط عدد من الأهالي في محاولة للصلح بينهما إلا أنها فشلت جميع المحاولات.



تم عرض المتهم على نيابة كفر سعد، والذي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.