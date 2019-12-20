-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تمنح الأكاديمية السويدية المعنية جوائز نوبل في الأدب، اليوم الجمعة، بتعيين أربعة أعضاء جدد في جلستها الأخيرة العام الجاري.

وبعد تعيين الكاتبات توا فورستروم وإلين ماتسون وآن سوارد وآسا ويكفورس، ستمثل النساء نحو ثلث أعضاء الأكاديمية، البالغ عددهم إجمالا ثمانية عشرة عضوا.

وستجلس ويكفورس، أستاذة الفلسفة النظرية بجامعة ستوكهولم، على المقعد الذي شغلته سارة دانيوس، التي كانت أول امرأة ترأس الأكاديمية السويدية، منذ عام 1786.

وجرى تعيين دانيوس أمينة دائمة في 2015 وقد تنحت في إبريل 2018 واستقالت رسميا من الأكاديمية في فبراير الماضي، قبل أن تفارق الحياة في أكتوبر الماضي عن 57 عاما.

ولايزال هناك مقعد شاغر منذ وفاة العضو جوران مامكفيست، الذي شغل المقعد لفترة طويلة، في أكتوبر الماضي.

وسعت الأكاديمية إلى إعادة تشكيل هيكلها منذ العام الماضي عندما أصابتها فضيحة اعتداء جنسي ومزاعم بخرق قواعد تضارب المصالح.

ودفعت الأزمة العميقة الأكاديمية إلى إرجاء منح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 وفي أكتوبر الماضي اختارت الأكاديمية فائزين، وهما المؤلفة البولندية أولجا توكارشوك لعام 2018 والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه لعام 2019.

وحصل كل منهما على جائزته في العاشر من ديسمبر الجاري، مع الفائزين بجوائز نوبل في العلوم والاقتصاد والسلام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

عزت العلايلي ودنيا سمير غانم وإيمي والنجوم في حفل الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

منذ حوالي 16 ساعة

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

منذ حوالي 15 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

الرئيس نيوز

رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة السكة الحديد

ضجة بسبب صورة لبسنت نور الدين.. ما علاقة السادات وكامب ديڤيد بالقصة؟

الوزراء ينفى تراجع الإقبال السياحى على مصر : 28 % زيادة فى الإيرادات

«الوزراء» ينفي ما تردد عن تهجير أهالي قرى جنوب بورسعيد والاستيلاء على أراضيهم

منوعات

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

50 مليار دولار سنويًا تكلفة الأكل غير الصحي في أمريكا

منها الخبز والحلويات.. أغذية تسبب الأرق للنساء

كشكول

وزير التعليم يلتقي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid)

انتحار طالبة في الفرقة الثالثة بـ"آداب أسيوط "

طرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية بـ"دراسات عليا" حلوان

14 كلية تشارك في انطلاق حملة "هنعيشها صح" بطنطا.. غداً

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

غدًا.. عرض فيلم "كان وأخواتها" لـ دينا عبدالسلام

انطلاق بعثة الفنانين الصغار بمؤسسة دونزي لتعليم الفن بروما

صفحتنا ع الفيس بوك