الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

تمنح الأكاديمية السويدية المعنية جوائز نوبل في الأدب، اليوم الجمعة، بتعيين أربعة أعضاء جدد في جلستها الأخيرة العام الجاري.



وبعد تعيين الكاتبات توا فورستروم وإلين ماتسون وآن سوارد وآسا ويكفورس، ستمثل النساء نحو ثلث أعضاء الأكاديمية، البالغ عددهم إجمالا ثمانية عشرة عضوا.



وستجلس ويكفورس، أستاذة الفلسفة النظرية بجامعة ستوكهولم، على المقعد الذي شغلته سارة دانيوس، التي كانت أول امرأة ترأس الأكاديمية السويدية، منذ عام 1786.



وجرى تعيين دانيوس أمينة دائمة في 2015 وقد تنحت في إبريل 2018 واستقالت رسميا من الأكاديمية في فبراير الماضي، قبل أن تفارق الحياة في أكتوبر الماضي عن 57 عاما.



ولايزال هناك مقعد شاغر منذ وفاة العضو جوران مامكفيست، الذي شغل المقعد لفترة طويلة، في أكتوبر الماضي.



وسعت الأكاديمية إلى إعادة تشكيل هيكلها منذ العام الماضي عندما أصابتها فضيحة اعتداء جنسي ومزاعم بخرق قواعد تضارب المصالح.



ودفعت الأزمة العميقة الأكاديمية إلى إرجاء منح جائزة نوبل للأدب لعام 2018 وفي أكتوبر الماضي اختارت الأكاديمية فائزين، وهما المؤلفة البولندية أولجا توكارشوك لعام 2018 والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه لعام 2019.



وحصل كل منهما على جائزته في العاشر من ديسمبر الجاري، مع الفائزين بجوائز نوبل في العلوم والاقتصاد والسلام.