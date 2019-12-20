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اقتصادي: مصر ستنتج 700 ألف برميل بترول يوميًا في 2020

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:45 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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قال الدكتور كريم العمدة، الباحث في الشأن الاقتصادى، إن مصر بدأ إنتاجها من الطاقة سواء البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي فى زيادة مستمرة خلال الفترة الأخيرة، حيث إن الدولة طرحت عدد من المناطق لعدد من الشركات العالمية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف كريم العمدة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه سيتم وصول إنتاج مصر خلال عام 2020 إلى ما يقرب من 650 إلى 700 ألف برميل بترول ومشتقاته يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر قد أرتفع إنتاجها للغاز الطبيعي ولأول مرة بنحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد، أن مصر وصلت إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسيتم تصدير الزيادة إلى الخارج، حيث وصلت الدولة من إنتاجه نحو 6 مليار تقريبا من الفائض الخاص به، لافتًا إلى أن إنتاج مصر من البترول يعادل 60% من احتياجات المواطنين.

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