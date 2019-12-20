تفاصيل خطة جيش الاحتلال للسيطرة على المنطقة "ج" بالضفة الغربية

أعد نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة من أجل فرض السيطرة على أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وذلك عبر عمليات توسيع البناء الاستيطاني داخلها، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.



وعرض بينيت تفاصيل خطته على قيادات الجيش الإسرائيلي، كما وجه بتنفيذ خطته ومنع بناء الفلسطينيين في تلك المنطقة خلال عامين، مشيرين إلى ضرورة منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على تلك المنطقة، التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني، وتضم 25 بلدة عربية.



وتنص خطة بينيت على منح الأولوية للبناء في المواقع الاستراتيجية أولًا، وليس العمل على بناء أكبر عدد من المستوطنات، وهدم المنازل الفلسطينية القريبة من المستوطنات أو الطرق الرئيسية، والعمل على تحجيم تمويل الاتحاد الأوروبي للبناء الفلسطيني داخل المنطقة.