-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تفاصيل خطة جيش الاحتلال للسيطرة على المنطقة "ج" بالضفة الغربية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
طباعة
أعد نفتالي بينيت وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة من أجل فرض السيطرة على أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وذلك عبر عمليات توسيع البناء الاستيطاني داخلها، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

وعرض بينيت تفاصيل خطته على قيادات الجيش الإسرائيلي، كما وجه بتنفيذ خطته ومنع بناء الفلسطينيين في تلك المنطقة خلال عامين، مشيرين إلى ضرورة منع السلطة الفلسطينية من السيطرة على تلك المنطقة، التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني، وتضم 25 بلدة عربية.

وتنص خطة بينيت على منح الأولوية للبناء في المواقع الاستراتيجية أولًا، وليس العمل على بناء أكبر عدد من المستوطنات، وهدم المنازل الفلسطينية القريبة من المستوطنات أو الطرق الرئيسية، والعمل على تحجيم تمويل الاتحاد الأوروبي للبناء الفلسطيني داخل المنطقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

منذ حوالي 15 ساعة

عزت العلايلي ودنيا سمير غانم وإيمي والنجوم في حفل الهيئة الوطنية للإعلام.. صور

منذ حوالي 6 ساعات

الشبورة تغلق طريقي الإسكندرية والعلمين

منذ حوالي 21 ساعة

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

حقيقة ظهور حالات إنفلونزا الخنازير في المدارس

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

العمل المكتبي لساعات طويلة يعرض الناس للإصابة بارتفاع ضغط الدم

الأمريكيون والسمنة.. رقمان "مخيفان"

العمل الإضافي يزيد من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

دراسة: النساء أكثر المصابين بأمراض القلب

الرئيس نيوز

حقيقة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصا دوائية مسرطنة

نوبل تحتفي بمرور 10 سنوات على فوز "زويل" بالجائزة

رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة السكة الحديد

ضجة بسبب صورة لبسنت نور الدين.. ما علاقة السادات وكامب ديڤيد بالقصة؟

منوعات

تفجير قنبلة فسفور من مخلفات الحرب بألمانيا

التعرض للرصاص مرتبط بمخاطر الخرف

50 مليار دولار سنويًا تكلفة الأكل غير الصحي في أمريكا

منها الخبز والحلويات.. أغذية تسبب الأرق للنساء

كشكول

وزير التعليم يلتقي مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAid)

انتحار طالبة في الفرقة الثالثة بـ"آداب أسيوط "

طرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية بـ"دراسات عليا" حلوان

14 كلية تشارك في انطلاق حملة "هنعيشها صح" بطنطا.. غداً

إسلام سياسي

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

هجوم إخواني سلفي يتجدد على الشيخ علي جمعة بسبب كتاب المجدد

تركيا تواصل ابتزاز أوروبا بترحيل "إرهابي" لألمانيا

عامل أمريكي على صلة بـ"داعش" يقر بتورطه في عملية تخريب طائرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

الأكاديمية السويدية لجائزة نوبل تعين 4 أعضاء جدد

إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

غدًا.. عرض فيلم "كان وأخواتها" لـ دينا عبدالسلام

انطلاق بعثة الفنانين الصغار بمؤسسة دونزي لتعليم الفن بروما

صفحتنا ع الفيس بوك