القضاة وأعضاء النيابة يتوافدون على دار القضاء العالي للتصويت

يواصل القضاة وأعضاء النيابة استمرار التوافد علي دار القضاء العالي للمشاركة في التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي والتي تقام ببهو دار القضاء العالي.



وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ قد أغلقت باب التصويت في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي والتي تقام ببهو دار القضاء العالي؛ لمدة ساعة ونصف على أن يستأنف التصويت في تمام الساعة 1 ظهرا عقب صلاة الجمعة.



ويتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.