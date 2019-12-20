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المرصد السوري: القوات الحكومية تحرز تقدمًا ضد المليشيات المسلحة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:38 م
جريدة الدستور
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كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، عن تحقيق القوات السورية تقدما كبيرا على المليشيات الإرهابية المسلحة في البلاد.

وأفاد المرصد السوري ـ حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية ـ بأن قوات نظام بشار الأسد تمكنت من السيطرة على قريتي "الخريبة" في منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس و"الربيعة" في ريف حماة الغربي، وذلك بعد أن سيطرت على قرية "أم جلال" بمنطقة معرة النعمان في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأشار إلى مقتل 23 شخصا من القوات السورية و38 من المليشيات المسلحة في اشتباكات عنيفة في مناطق متفرقة من البلاد، متوقعا في الوقت نفسه ارتفاع عدد القتلى جراء وجود جرحى في حالات وصفها بـ"الخطيرة".

ويأتي هذا بعد أن أفادت تقارير إخبارية سورية بأن الطيران السوري يكثف غاراته على مواقع المسلحين في محافظة إدلب بشمال البلاد.

وكان ممثل الحكومة السورية بمفاوضات أستانا بشار الجعفري قد أكد في وقت سابق أن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة في محافظة إدلب.

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