إقبال ضعيف وعزوف من الشباب.. أبرز ملامح انتخابات نقابة التشكيليين

شهد مبنى نقابة التشكيليين بدار الأوبرا اليوم إقبال ضعيف على المشاركة في انتخابات نقابة التشكيليين وانتخابات مجلس النقابة، كما شهدت الانتخابات استمرار عزوف الشباب عن المشاركة في انتخابات النقابة رغم الدعاية الكبيرة الواضحة هذا العام سواء داخل النقابة من لوحات دعائية وبانرات أو الدعاية المكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية لنقابة التشكيليين.



فيما توقع بعض المشاركين في الانتخابات أن تزيد نسبة الإقبال خلال الساعات المقبلة وقبل انتهاء موعد الانتخاب في الخامسة مساءً..اليوم الجمعة.



وحضر الانتخابات اليوم عدد من الفنانين التشكيليين أبرزهم حمدي أبو المعاطي النقيب الحالي والفنان طه قرني والفنان رمضان عبد المعتمد والفنانة صفية القباني والفنان محمد عبلة والفنانة سهير محمود عثمان.



يشار إلى أن الانتخابات تتم طبقا لقانون رقم 83 لسنة 1976، والمعدل برقم 122 لسنة 1983 وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون فى المرحلة الأساسية والإعادة.



وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإعادة نسبة 25%، وطبقا لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019، فإذا لم يتوافر هذا العدد من اجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.



ويشار إلى أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة 2019، أعلنت عن الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد دراسة الطعون والتظلمات المقدمة. وعرض الرأي القانوني لكل طعن على حدة، ومراجعة الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح، وبعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي ما ورد في مذكرة المستشار القانوني طبقا للضوابط والشروط المعلنة سلفا، ومناقشته فيما جاء بالمذكرة من قبل اللجنة، وبناء على قانون النقابة ولائحته التنفيذية.



أسماء المتقدمين للترشح لمقعد النقيب هم 6 فنانين: الفنان طه القرني، الفنان محمد أسحق، الفنانة صفية القبانى، الفنان عادل عبد الرحمن أحمد، الفنان عبد الفتاح بدرى، والفنانة سهير عثمان