فرنسا تفرض غرامة 150 مليون يورو على جوجل

أعلنت سلطة المنافسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها فرضت غرامة قدرها 150 مليون يورو على شركة غوغل الأميركية لاستغلال وضعها المهيمن على سوق الإعلانات المرتبطة بمحرك البحث (جوجل آدس).



ودعت السلطة التي لم تفرض أي عقوبة من قبل على المجموعة العملاقة، جوجل على "توضيح قواعد عمل منصتها الإعلانية جوجل آدس، وإجراءات تعليق حسابات" بعض المعلنين.