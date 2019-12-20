حركة شباب لبنان تطالب دياب بالاعتذار عن تشكيل الحكومة

دعا رئيس حركة شباب لبنان ايلي صليبا رئيس الحكومة المكلف حسان دياب إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وعدم الغرور بالمظاهر والألقاب، مؤكدًا أن الوطن والسلم الأهلي أهم من أي اعتبار آخر.



وأضاف "صليبا" في بيان للحركة، أن الاستشارات النيابية التي حصلت أمس، تخللها امتناع الأكثرية الساحقة من النواب السنة والدروز، عن تسمية دياب "رئيس مكلف"، لكن الرئيس العماد ميشال عون تجاوز هذا العامل المؤثر وكلف دياب تشكيل الحكومة.



وأكد "صليبا" أن حركته بصفتها عابرة للطوائف والمناطق، ترفض الحديث من منطلق طائفي أو مناطقي وتدعو دائما إلى الوحدة والتعايش الوطني، الذي لا يقوم إلا على أساس احترام خصوصيات الطوائف، وتمثيلها ورأي أبنائها في اختيار ممثليهم لا سيما، للمواقع ذات الأهمية الكبرى كالرئاسات الثلاث، مشددا على أن حركته مع الميثاقية الضامنة للعيش المشترك، إلى حين إلغاء الطائفية السياسية.



وتابع "صليبا": الخروج من ضرورة المحافظة على الميثاقية، يستدعي تعديل قانون الانتخابات ليصبح لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي، وبالتالي تصبح شرعية السلطات مربوطة بالتمثيل الشعبي الحقيقي، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.