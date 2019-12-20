6 واجبات ملزمة للمأذون قبل كتابة عقد الزواج في التشريع الجديد

حدد مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم الأعمال الخاصة بالمأذون الشرعي، في المادة 31 واجبات، أنه على المأذون قبل توثيق عقد الزواج:



1ـ التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومي.



2ـ التحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.



3ـ الإطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين.



4ـ طلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.



5ـ أن يبصر المأذون الزوجين أو من ينوب عنهما، بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها، على سبيل المثال الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.



6ـ التأكيد للزوجة بالاتفاق على أن يكون للزوج حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.