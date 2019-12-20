غدًا.. عرض فيلم "كان وأخواتها" لـ دينا عبدالسلام

ينظم نادي السينما المستقلة، بالمركز القومي للسينما المصرية بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء غد السبت العرض الأول للفيلم التسجيلي القصير "كان وأخواتها" للمخرجة دينا عبد السلام، هذا ويعقب العرض مناقشة مع صناع العمل يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.



"كان وأخواتها" فيلم تسجيلي مدته 30 دقيقة، من تصوير أشرف مهدي وعبد الله داوستاشي، وإنتاج 2016، الفيلم حاصل على العديد من الجوائز.



وبحسب مخرجة الفيلم، دينا عبد السلام: الفيلم يناقش قصة مجموعة من السيدات المسنات دومًا ما يخرجن سويًا، يقصدن قرية الصيادين بمنطقة المكس بالإسكندرية لقضاء اليوم وأكل السمك، حيث يمر جدول الماء وسط البيوت المتراصة حاملا مراكب الصيادين بشباكها وأسماكها، فالقرية فقيرة، والسيدات يقاومن الوحدة والوهن، إلا أنهن يغمرن المجال بفيض محبتهن ومرحهن، وتتوالى أحداث الفيلم على مدار 30 دقيقة".