مشروع قانون يُلزم الرجل بأخذ إذن كتابي من الزوجة قبل الزواج بأخرى

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش، الأحد، مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين، والذي كانت اللجنة أعادته للحكومة الانعقاد الماضي لإضافة بعض التعديلات التي طالبت اللجنة بها ومتعلقة بحفظ حقوق المأذونين وتقنين إجراءات الزواج والطلاق.



وأوضح العليمي، لـ"الدستور"، أن القانون الجديد تضمن تشديد العقوبات على المأذونين المخالفين لأي إجراء أثناء توثيق الزواج والطلاق، تشمل الإنذار والوقف والعزل، وذلك لإلزامهم بتبصير الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط: الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها أو إعطاء مرتب للزوجة، أو عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.



ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع رأي اللجنة في إعطاء حق الزوجة في العلم بزواج زوجها للمرة الثانية، وحقها في الطلاق منه إذا رغبت ذلك.