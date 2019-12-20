الجيش الليبي: 3 غارات تستهدف مواقع الميليشيات في طرابلس

أعلنت عمليات الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل نقلتة فضائية "الحدث"، أن 3 غارات تستهدف مواقع الميليشيات في عين زارة بطرابلس.



وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد محجوب، اليوم الجمعة، إن الجيش ينفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس، مضيفا أن الجيش لن يترك ليبيا للأتراك؛ مهما قدمت أنقرة من دعم عسكري إلى المليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، وآخر سياسي لتنظيم الإخوان.



وأكد محجوب، أن الجيش الليبي يستهدف مواقع المدفعية التابعة لميليشيات طرابلس في محيط المدينة.



وأضاف محجوب، أن هناك عمليات استطلاع جوية يقوم بها الجيش الوطني الليبي باتجاه مدينة الزاوية.