فيديو "الغرف السياحية" تعلق على عودة السياحة البريطانية إلى مصر

علق الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على عودة السياحة البريطانية إلى مصر بعد توقف دام 4 سنوات، قائلًا: "رفع الحظر سيؤدي إلى تدفق السائحين البريطانيين والأوروبيين على مصر، وسيحقق نسبًا جيدة في إشغالات الفنادق والأماكن السياحية في البلاد عامةً وفي شرم الشيخ خاصة".



وأشار حسام هزاع، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد السائحين الإنجليز كان يبلغ حوالي مليون ونصف المليون عام 2010، متوقعًا زياداتهم إلى هذا الرقم في الفترة المقبلة، منوهًا بأن ذلك سيعطي مصر تقييمًا إيجابيًا جدًا من خلاله سيأتي السياح بالأفواج إلى البلاد.



وأكد، أن رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بذلت جهدًا في هيكلة الغرف السياحية، إضافة لاستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للسياحة في مصر.