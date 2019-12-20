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عالم

نصائح بريطانية حول كيفية التمتع بالنيل والرحلات النهرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:23 م
جريدة الدستور
هدير سند
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قدم موقع صحيفة "نيوكاسل هيرالد" دليلًا لأفضل الرحلات النهرية حول العالم، وقال فيه إن نهر النيل مصر يتربع على عرش أفضل الأماكن التي تقدم أفضل خدمة وأعلى مستوى من الرفاهية وأفضل فرصة لخلق العديد من الذكريات والتمتع بسحر المكان.

ونصحت الصحيفة متابعيها بتجربة الرحلات النيلية وزيارة، واكتشاف الأماكن الأثرية الموجودة على ضفاف نهر النيل، حيث الطبيعة الساحرة والتمتع بحكايات العصور القديمة للحضارة المصرية، مثل معبد الكرنك ومعبد إدفو ومعابد أبو سمبل العظيمة وغيرها من الأماكن الرائعة.

وفي ذات السياق، قدم موقع ذا وورلد بيست، المتخصص في أخبار السفر ورحلات الترفيه، مجموعة من الاقتراحات حول كيفية التمتع بنهر النيل، وكيفية الوصول إلى مناطق الجذب السياحي في صعيد مصر، والتمتع بتجربة رفاهية كاملة في الأقصر وأسوان والتي وصفتهم بـ"أبواب الجنة".

وأشار الموقع إلى أن الرحلات النيلية تمتاز باختلاف أسعارها، حيث يمكن لأصحاب الميزانية المحدودة التمتع بجاذبية نهر النيل وأخذ جولة في فلوكة صغيرة دون أن يتكبد الكثير من المال، كما أن هناك رحلات نيلية فاخرة للقادرين، حيث يتوفر لهم الإقامة في أحدى فنادق الخمس نجوم بين مدينتي الأقصر وأسوان الذهبيتين.

وسلط الموقع الضوء على مدينة الأقصر، المدينة ذات المئات من البوابات، التي تعد أكبر متحف في الهواء الطلق في العالم، ومعبد الكرنك، وهو واحد من أكبر المعابد الدينية من صنع الإنسان على الأرض، ووصفت معبد الملكة حتشبسوت بأنه أفضل المعابد سحرا وجمالا التي يمكن زيارتها في الأقصر، فهو مثال رائع للطراز المعماري الكلاسيكي وأحد المعابد الأكثر شهرة في العالم.

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