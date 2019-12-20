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عالم

وكيل خارجية أمريكا يصل إلى لبنان للقاء مسئولين

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
ديفيد هيل
ديفيد هيل
مروة عنبر
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وصل إلى لبنان، صباح اليوم الجمعة، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه من المقرر أن يلتقى هيل بمجموعة واسعة من المسئولين اللبنانيين.

وأضافت الوكالة أن هيل الذي كان قد شغل منصب سفير الولايات المتحدة في لبنان من العام 2013 حتى 2015، سيؤكد خلال زيارته، التزام الولايات المتحدة بشراكتها مع الدولة اللبنانية وسيشجع القادة السياسيين في لبنان، على التزام الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تؤدي إلى بلد مستقر ومزدهر وآمن.

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، كان قد كلف، أمس الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة في البلاد خلفا للرئيس المستقيل سعد الحريري، وذلك بعد أن انتهت الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري بـ69 صوتا لصالح دياب.

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