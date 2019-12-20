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اليوم.. فريد الأطرش في "أوبرا دمنهور": يا سلام على حبي وحبك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:30 ص
أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور
البحيرة - معوض هويدى
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تحيى فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ذكرى الفنان فريد الأطرش على مسرح دار أوبرا دمنهور، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة.

يتضمن برنامج الحفل، مجموعة متنوعة من الأغنيات، هى: "يا ويلي من حبه، يا حبيبي طال غيابك، يا حلاوتك يا جمالك، إياك من حبي، بقى عايز تنساني، يا حليوه يا حليوه، يا أبو ضحكة جنان، سنة وسنتين، جميل جمال، يا سلام على حبي وحبك، كلمه عتاب، حبينا، عش انت".

يشارك في الغناء، نخبة من نجوم الفرقة، هم: ياسر سعيد، ندى غالب، حسام كمال، أيمن مصطفى، إسلام الرملي، شمس إبراهيم، هبة إسماعيل، محمد متولي.

يذكر أن فريد الأطرش يعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، وبدأ مشواره الفني بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى، ومحرم فؤاد.

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