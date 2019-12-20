الاتصالات: 8.42 مليون مشترك بخدمة التليفون الأرضي في سبتمبر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر سبتمبر الماضي أن عدد مشتركي التليفون الأرضي بلغ نحو 8.42 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث للعام الجاري في حين بلغت نسبة الخطوط الأرضية الشغالة إلى السعة الحالية المتاحة نحو 35.02%.



وأكد التقرير أن إجمالي سعة السنترالات بلغ نحو 24.05 مليون خط أرضي بنهاية سبتمبر، في حين أن عدد المشتركين في الحضر سجل نحو 6.5 مليون مشترك للأرضي مقارنة بنحو 1.89 مليون مشترك في الريف.



وأضاف التقرير أن القطاع المنزلي استحوذ علي نحو 7.2 مليون مشترك مقارنة بنحو 977.3 الف مشترك للقطاع التجاري وجاء القطاع الحكومي بعدد 236.8 ألف مشترك بنهاية سبتمبر الماضي.



في حين بلغ متوسط الكثافة التليفونية للتليفون الأرضي في مصر نحو 7.6 %، مقارنة بنحو 15.24 % في الحضر نحو 2.92 % الكثافة التليفونية في الريف.



وأوضح التقرير أن عدد المنتظرين للتليفون الارضي بلغ 228.5 الف مشترك في حين ان عدد السنترالات الأرضية بلغ 1507 سنترالات منها 1048 سنترالا في القرى، كما بلغت الكثافة التليفون الأرضي للأسرة بالريف نحو 12.39 %.