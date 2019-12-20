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محافظات

التحقيق مع 21 طبيبًا وممرضة في أسيوط

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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أحال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، 21 طبيبًا وممرضة بـ3 مستشفيات للتحقيق، بسبب عدم الانتظام في العمل خلال جولة مفاجئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسى، مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني، والدكتور محمد حميدة مدير إدارة الطوارئ بالمديرية.

حيث تفقد الوفد مستشفيات منفلوط المركزي والصحة الإنجابية ومستشفى القوصية المركزي، وتفقدوا سير العمل بالاستقبالات والعناية والمبتسرين والأقسام الداخلية.

وأكد وكيل وزارة الصحة ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة في مختلف الأوقات، ورصد كل الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمي الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأي مشكلات.

وعقد الوفد لقاءات مفتوحة مع المرضى والمرافقين وإدارة المستشفى وطاقم العمل من أطباء وتمريض وفنيين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم وضع خطة قادمة لمفاجئة كل المنشآت الصحية المستشفيات والوحدات في كل أنحاء أسيوط في مختلف الأوقات، حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشاكل المرضى.

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