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محافظات

محافظ الفيوم: الدولة تهتم بالرياضة لمساهمتها في بناء الإنسان

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
الفيوم مصطفي عبدالله الصعيدي
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قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالرياضة وتسعي جاهدة لتوسيع ممارستها بين الشباب لأنها تساهم بشكل كبير في تنمية العقل، وأوضح الأنصاري في تصريح خاص للدستور أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالرياضة ضمن المخطط العام الهادف لاعادة بناء الانسان المصري على اسس سليمة علميا وصحيا ورياضيا.

وأشار إلى أن توسيع دائرة ممارسة الرياضة بين الشباب يساهم بشكل كبير في بناء وتنمية العقل البشري
جاء ذلك عقب مشاركة الأنصاري، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عددًا من الشباب والفتيات يمثلون الإدارات الشبابية المختلفة بمديرية الشباب والرياضة، وعدد من طلاب المدارس والجامعات بماراثون "بناء الإنسان" للجري، الذي أُقيم بمدينة يوسف الصديق، بحضور الدكتور سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وممثلى الإدارات الشبابية ومديرية التربية والتعليم وجامعة الفيوم.

انطلق الماراثون من أمام البوابة الرئيسية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وصولًا لمركز شباب شريف والى، لمسافة 4 كم وبمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة.

أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، موضحًا أن توجيهات رئيس الجمهورية دائمًا ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، من خلال بناء الإنسان، مشددًا على ضرورة العمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود والإيجابية من أجل تنمية الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أن الدولة تعمل جاهدة على الاهتمام بالشباب ومناقشة قضاياهم الحياتية، لافتًا إلى أهمية رعاية النشء وتأهيل الشباب ليكونوا حملة مشاعل التنوير لمستقبل مصر المشرق، مضيفًا أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد على ضرورة وضع الشباب فى المواقع القيادية لضخ دماء جديدة بأفكار واعية.

وبعد المارثون، شهد المحافظ ونائبه، حفل مديرية الشباب والرياضة، حيث بدأ بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفقرة للفن الشعبي وعرض رياضى لإدارة الطلائع، كما قام محافظ الفيوم بتكريم أصحاب المراكز من الأول حتى الخمسين بماراثون الجرى وتسليمهم الكؤوس والهدايا التذكارية وشهادات التقدير، ومنح عدد من الهدايا للأيتام، بالاضافة الى تكريم فريق الفنون الشعبية بالشباب والرياضة الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفريق الفن الشعبي من ذوى القدرات والهمم الحاصل على المركز الثانى على مستوى الجمهورية، كما تم تكريم عدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية الشباب والرياضة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى العمل.

وعلى هامش الماراثون شهد محافظ الفيوم الندوة التثقيفية للحملة القومية للتوعية بترشيد المياه التى نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب شريف والى، وعقد محافظ الفيوم لقاءً حواريًا مع الحضور حول أهمية المياه وضرورة ترشيدها وأهمية الحفاظ عليها، مؤكدًا أن كل قطرة مياه تساوى حياة.

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